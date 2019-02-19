شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 30 عاما من إطلاقه.. كمبيوتر أبل مازال يعمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف أستاذ قانون أن كمبيوتر Apple Mac القديم الخاص به، والمخبأ في منزل عائلته، لا يزال يعمل على الرغم من مرور عدة عقود على استخدامه.

ووفقا لموقع "ديى ميل" البريطانى، وجد البروفيسور جون بفاف، 44 عاما أن جهاز أبل IIe ، وهو الطراز الثالث في سلسلة آبل II التي أطلقت في عام 1983، ما زال قادرا على العمل، ووجد أنه قادر على الاستمتاع بالألعاب القديمة الخاصة طفولته.



جهاز أبل

وتمت مشاركة الاكتشاف المفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكتشف الأكاديمي أنه لا يزال في حالة جيدة، وقادر على تحميل نسخة محفوظة من اللعبة التى يرجع تاريخها إلى عقود ماضية.

ونشر البروفيسور بفاف عبر حسابه على تويتر، صورًا للألعاب التي كانت متوفرة على الكمبيوتر، بما في ذلك ألعاب بعنوان "Neuromancer" وأخرى تسمى "العباقرة الأولمبية" ، والتى يعود حقوق الطبع والنشر الخاصة بها إلى عام 1981



ماك

قام الأستاذ فى جامعة فوردهام في نيويورك بنشر اكتشافه يوم السبت، حيث كتب على تويتر: احتفظ بجهاز أبل IIe فى منزل والدي منذ سنوات، ورغم ذلك مازال يعمل، إذ حاولت استعادة لعبة محفوظة، منذ أنا كان عمري 10 سنوات مرة أخرى".

كما وجد الأكاديمي أيضًا رسائل قديمة على الكمبيوتر كتبها والده الذي وافته المنية العام الماضي.