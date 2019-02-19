أشهر مسربي آبل يكشف عن المنتجات التي ستعلن عنها خلال 2019

تعتزم شركة آبل إطلاق شاشة بقياس 31.6 بوصة وبدقة 6K مع تصميم يشبه شاشات Mini LED للإضاءة الخلفية خلال عام 2019، وذلك حسب ما كشف المحلل مينج-تشي كو، الذي يعد صاحب التسريبات الأكثر شهرةً والأكثر دقةً فيما يتعلق بمنتجات آبل.

ونشر كو خريطة الطريق الخاصة بشركة آبل لعام 2019، والتي تضمنت معلومات عن أجهزتها في مختلف الفئات، بما في ذلك هواتف آيفون، وحواسب آيباد اللوحية، وحواسب ماك الشخصية، وساعتها الذكية، بالإضافة إلى الملحقات والخدمات الأخرى.

وفيما يتعلق بهواتف آيفون، ذكر كو أن الشركة الأمريكية تعتزم خلال النصف الثاني من 2019 إطلاق ثلاثة هواتف بقياس 6.5 بوصات و 5.8 بوصات مع شاشة OLED، بالإضافة إلى طراز بقياس 6.1 بوصات وشاشة LCD.

وبحسب كو، فإن آبل سوف تتخلى مع الطرازات الثلاثة عن منفذ Lightning ليحل محله منفذ “يو إس بي-سي” USB-C، ولكن الهواتف سوف تحافظ على نتوء الشاشة التي جاءت به هواتف عام 2018. وسوف تعتمد الشركة في التوريد على شركات يُذكر منها، TSMC، وسوني، وإل جي.

وقال كو، فيما يخص حواسب آيباد، إن طراز 9.5 بوصات الحالي سوف يحصل على شاشة بقياس 10.2 بوصة، كما ستطلق الشركة حاسب “آيباد ميني” جديد، وهي سوف تعتمد على عدد من الشركات في توريد الشاشات، منها شركات صينية مثل BOE، إلى جانب شركة إل جي الكورية.

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وسوف تطلق آبل طرازات جديدة من حواسب الشخصية، إذ كشف كو أنها تعتزم إطلاق حواسب “ماك بوك برو” جديدة بقياس 16-16.5 بوصة، بالإضافة إلى شاشة بقياس 31.6 بوصة وبدقة 6K أو 3K.

وفيما يتعلق بساعتها الذكية، “آبل ووتش”، ذكر كو أنها سوف تدعم تعلن عن دعم تقنية ECG، التي تقوم بتسجيل نبضات وإيقاع القلب باستخدام جهاز استشعار القلب الكهربائي، في المزيد من الدول، كما سوف تطلق الساعات في تصميم سيراميكي جديد.

وكشف كو أن آبل تعتزم إطلاق إصدار جديد من أجهزة “آيبود تتش”، بالإضافة إلى أنها تعتزم بدء مرحلة الإنتاج الشامل لمنصات الشحن اللاسلكي “أير بور”، كما ستطلق أجهزة “أير بود” جديدة خلال النصف الأول من 2019.