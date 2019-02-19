الصين تحظر على المدرسين تعيين الواجبات المنزلية للطلاب…

قالت وزارة التعليم الصينية إنه لن يُسمح للمدرسين في الصين باستخدام تطبيقات التراسل، مثل “وي شات” WeChat أو “تشي تشي” QQ، لتعيين الواجبات المنزلية أو مطالبة أولياء الأمور بتقييم الواجبات المدرسية للطلاب.

وفي رد حديث على اقتراح للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، قالت الوزارة إن مسؤولية المدرسين هي تقييم الواجبات المدرسية للطلاب، ويجب ألا يفوضوا الأهل بهذه المسؤولية.

وأصدرت الوزارة وسبع إدارات أخرى توجيهًا في شهر آب/أغسطس يهدف إلى حماية بصر الطلاب من خلال الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية لتعيين الواجبات المنزلية. وورد في التوجيه أنه يجب على المدرسين تعيين الواجبات المنزلية على الورق فقط والحد من الوقت الذي يستخدمون فيه الأجهزة الإلكترونية للتدريس.

لكن العديد من المدارس تعتمد بشكل كبير على مجموعات وي شات وغيرها من تطبيقات الهاتف المحمول لإعطاء الوظائف. وتشكل هذه الممارسة تحديًا لمساعي الدولة في حماية بصر الأطفال، كما أنها تُغذي مخاوف الآباء بشأن أن يصبح أطفالهم مدمنين على الهواتف المحمولة والإنترنت.

وقال تشو جاوهوي، الباحث البارز في المعهد الوطني للعلوم التربوية، إنه على الرغم من أنه من المستحيل حظر استخدام الأجهزة الإلكترونية في عصر الإنترنت، يجب أن يكون الطلاب قادرين على إكمال واجباتهم المنزلية دون استخدامها، حتى يتمكن أولئك الذين لا يستطيعون شراء أجهزة لوحية أو أجهزة حاسوب أو هواتف ذكية، أداء واجباتهم المنزلية أيضًا.

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وأضاف جاوهوي: “ما الخطأ في الورق والقلم؟ يجب على الطلاب استخدام الأدوات الإلكترونية فقط للواجبات المنزلية عند الضرورة، مثل القيام بالفهم السمعي أو ممارسة العرض الشفوي”. وتابع: “لا نريد حظر نماذج التعليم عبر الإنترنت، لكن يجب استخدامها بعناية. التقنيات الحديثة جيدة، لكن من المفترض أن تكون بمثابة كتب مدرسية، ولا تسرق الأنظار”.