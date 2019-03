شركة مراقبة صينية تكشف بيانات ملايين المواطنين المسلمين

كشفت شركة مراقبة صينية عن تحركات أكثر من 2.5 مليون مواطن مسلم في منطقة شينجيانج المغلقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، حيث ظلت واحدة من قواعد بيانات التعرف على الوجه التي تستخدمها الحكومة الصينية لتعقب سكان الأويغور المسلمين في منطقة شينجيانغ مفتوحة على شبكة الإنترنت لعدة أشهر.

وتركت قاعدة البيانات على الإنترنت، والتي تحتوي على أسماء وأرقام بطاقات الهوية وتاريخ إصدارها وانتهائها وتواريخ الميلاد وبيانات الموقع والجنس والجنسية وعناوين المنازل، دون حماية لعدة أشهر من قبل شركة SenseNets، والتي توفر، وفقًا لموقعها الإلكتروني، تحليلاً جماعيًا يعتمد على الفيديو وتقنية التعرف على الوجوه.

واكتشف الباحث الأمني الهولندي فيكتور جيفرز Victor Gevers، المؤسس المشارك للمنظمة غير الربحية GDI.Foundation، الضعف في قاعدة البيانات غير المحمية وتحدث عنه في الأسبوع الماضي عبر سلسلة من المنشورات من خلال

