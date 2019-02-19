8 مسكات للهاتف تجعل حمله أكثر راحة بأقل من 15 دولار

تعتبر مسكة الهاتف الذكي واحدة من أكثر الملحقات التقنية المفيدة التي يمكنك شراؤها بأقل من 15 دولار، كما أنها تشكل واحدة من الاستثمارات الصغيرة التي توفر طبقة حماية إضافية للجهاز البالغة تكلفته مئات الدولارات، حيث يعطي هذ الملحق طريقة إمساك أكثر أمنًا وراحة للجهاز وتحميه من السقوط على الأرض.

ويعمل عدد من أنواع هذا الملحق كمسند للهاتف، إلى جانب توفيره لوظائف متعددة، مثل تحويله إلى حامل للسيارة وحامل للبطاقات، ونحاول من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على 8 خيارات شائعة وبأسعار معقولة قد تحتاجها لهاتفك.

LoveHandle

يعد LoveHandle بمثابة حزام ناعم ومرن يلتصق بالهاتف، مما يسمح لك بتجريب وضع عدة أصابع ضمن الحلقة للحصول على طريقة الحمل الأفضل، والعيب المحتمل الوحيد لهذا الحزام هو أنه يتمدد بعد الاستخدام لفترة طويلة، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل على المدى الطويل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

PopSockets

تم بيع أكثر من 40 مليون مسكة PopSockets في جميع أنحاء العالم، لذلك من الصعب أن لا تشاهده في مكان ما. وتوفر هذه المسكة مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان. وتبعًا إلى أن المادة اللاصقة قابلة لإعادة الاستخدام، فإن بإمكانك التبديل بين الأشكال المفضلة لديك وفقًا لحالتك المزاجية.

Fitfort

يستعمل المستخدم هاتفه يوميًا بشكل متكرر، مما يعني أن المادة المصنعة منها المسكة يجب أن تكون متينة وقابلة للتحمل، وهذا ما توفره مسكة Fitfort المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي تبدو أكثر أناقة من خيارات مسكات الهواتف الأخرى. وتضيف إمكانية الدوران 360 درجة والانقلاب 180 درجة مزيدًا من التنوع.

Speck

Advertisements

تتشابه مسكة Speck النحيفة ذات الحجم المماثل لحجم بطاقة الائتمان مسكة LoveHandle من خلال وجود حزام طويل مثبت بإحكام على الهاتف، مما يسمح بتحريك الحلقة إلى الأعلى أو الأسفل، الأمر الذي يعني أنها قابلة للتعديل لتناسب أي حجم يد أو أي عدد من الأصابع، ويمكن استخدامها كحامل أو مسند بمجرد النقر في مكان في الطرف الآخر.

Monet

يعد من الصعب على معظمنا الجمع بين المسكة ومحفظة كروت بطاقات الائتمان علي جهاز واحد، لكن مسكة Monet متعددة الوظائف هي الحل الأمثل لذلك، وذلك من خلال تواجد اثنين من الجيوب للأوراق المالية أو الهويات أو بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى مسكة متينة قابلة للإنزلاق للعمل كمسند.

Scooch

توفر مسكة Scooch جناح خلفي بتصميم فريد من نوعه سريع الانبثاق للخارج عندما تضغط على مركزه، ويختفي عندما لا تحتاج إليه، كما يساعد الجناح على عمل المسكة كحامل للسيارة عند ربطه بجهاز مغناطيسي أو بفتحات التهوية، مما يعني أن هذه الإضافة توفر ثلاث ملحقات معًا هي مسكة ومسند وحامل.

Spigen

قامت شركة تصنيع إكسسوارات الهاتف spigen بحل مشاكل مسكة الهاتف من خلال هذه الحلقة القوية التي تشبه الخاتم، والتي يمكنها الدوران بعدة اتجاهات لتسهيل حمل الهاتف، بالإضافة إلى وجود قطعة إضافية لتبيت الهاتف وتحويلها إلى حامل ضمن السيارة.

Sinjimoru

يمكن لهذه المسكة التي تأتي على شكل رباط عريض قابل للبسط حمل العديد من البطاقات الائتمانية أكثر من أي حل آخر مذكور ضمن هذا المقال، ويصل العدد إلى خمس بطاقات في آن معًا، كما أنها تعمل كمسند للهاتف من خلال إمكانية تعديل طولها، بالإضافة إلى أن الرباط العريض المرن يتسع لعدد من الأصابع معًا، الأمر الذي يساعدك على حمل الهاتف بنفس القدر من المرونة والأمان.