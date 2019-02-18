كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| CLIO منظم مغناطيسي متعدد الاستخدامات
متابعة-سنيار: إذا كنت تعاني من فوضى الكابلات على مكتبك، فقد تكون مهتما بمجموعة جديدة من المنظمات تم إنشاؤها بواسطة Umuse Design في شكل CLIO.
وقال مطورو المنظمات، أن هناك الكثير من الأشياء التي نحتاجها في حياتنا اليومية، ونسعى للحصول عليها، ومن بينها جهاز كمبيوتر محمول والعديد من كابلات الشحن والهاتف الذكي وسماعات الرأس والأقلام وأقلام الرصاص والكثير من القرطاسية الصغيرة والمفاتيح والنقود والبطاقات وغيرها الكثير، وكل هذه الأشياء تخلق فوضى هائلة إذا لم تكن منظمة، لذلك فإن CLIO هو الحل.
CLIO منظم مغناطيسي متعدد الاستخدامات تم إطلاقه هذا الشهر عبر Kickstarter، وهو متوفر للدعم مع تعهدات تبدأ من 16 دولارًا أو 12 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، وفي حال نجاح حملته، سيبدأ الشحن العالمي خلال شهر مايو 2019.
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