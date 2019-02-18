ثغرة أمنية تكشف احتفاظ "تويتر" برسائل مستخدميها

مصراوي _ كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن شركة "تويتر" باتت تهدد خصوصية مستخدميها بصورة غير مسبوقة.
ووفق تقرير نشره موقع "ماشابل"، فإن ثغرة أمنية تم اكتشافها في "تويتر"، تجعل الشركة محتفظة بأرشيف مستخدميها على مدار السنين، حتى لو حذف المستخدم حسابه أو رسائله الخاصة.
وبحسب تصريحات الباحث الأمني كاران سايني، تحتفظ "تويتر" بالرسائل الخاصة لمستخدميها، حتى لو حذف المستخدمين تلك الرسائل لعدة سنوات.
وأوضح الباحث الأمني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى أن "تويتر" تحتفظ بكافة بيانات...
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