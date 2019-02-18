تكنولوجيا: مراجعة لهاتف TP-Link Neffos X9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هاتف Neffos X9 هو إصدار أخر من سلسة هواتف TP-Link، يجمع بين مواصفات الهواتف منخفضة التكلفة وأيضاً مواصفات الهواتف المتوسطة في تصميم أنيق للهاتف وسعر جيد.

مواصفات هاتف TP-Link Neffos X9

شاشة IPS بحجم 5.99 إنش، مع أبعاد 18:9 وجودة عرض 1440 في 720 بيكسل.

رقاقة معالج MT6750 من MediaTek مميزة بثماني من الأنوية مع 4 من انوية Cortex-A53 بسرعة 1.5 GHz، و4 من أنوية بسرعة 1.0 GHz

كرت شاشة Mali-T860 MP2

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام

سعة تخزين 32 جيجا بايت

يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 128 جيجا بايت

يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n بتردد 2.4 إلى 5 GHz، كما يدعم الإتصال بالبلوتوث 4.1

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 و5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، وPDAF

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2

بطارية بقدرة 3060 mAh

نظام تشغيل Android 8.1 مع واجهة NFUI 8.0 shell

قياسات الهاتف 159.4 في 76.3 في 7.8مم

وزن الهاتف 168 جرام.

محتوى الصندوق لهاتف TP-Link Neffos X9

تقدم TP-Link هاتف Neffos X9 مع محول للطاقة بقدرة 5V/2A، إلى جانب كابل USB إلى مايكرو USB، أيضاً يضم صندوق الهاتف سماعة بأسلاك، كما تقدم TP-Link للهاتف حافظة مصممة من السيليكون، أيضاً يأتي في محتوى الصندوق الدبوس الخاص بفتحة شريحة SIM، هذا إلى جانب مجموعة من الكتيبات المختلفة.

تصميم هاتف TP-Link Neffos X9

ينطلق هاتف Neffos X9 باثنان من الإختيارات في الألوان هما الرمادي الفاتح والأسود، على أن يأتي اللون في الإطار الأمامي باللون الأسود للنموذج الأسود من الهاتف، بينما يأتي النموذج المميز باللون الرمادي الفاتح من الجهة الخلفية مع لون أبيض لإطار الهاتف ليتوافق مع اللون الرمادي المميز للجهة الخلفية.

أيضاً بشكل عام لا يأتي تصميم الهاتف بنفس التصميم التقليدي لهاتفي C9A و C7، حيث يضم هاتف Neffos X9 شاشة منحنية 2.5D، كما تتميز الحواف الجانبية للهاتف بحجم متوسط، وتأتي الحافة السفلية بحجم أكبر من الحافة العلوية للهاتف، كما تضم الحافة السفلية شعار الشركة المصنعة.

من جانب أخر يأتي تصميم الجهة الخلفية للهاتف بشكل إيجابي ومميز أكثر، مع تصميم محكم للكاميرة الخلفية المزدوجة، يأتي أسفل طبقة زجاجية، مع طلاء باللون الأسود للكاميرة، إلا أنها بشكل عام تأتي بتصميم مميز في الجهة الخلفية للهاتف.

أيضاً يتميز الهاتف بشريط لامع في الجانب العلوي والسفلي من الجهة الخلفية، وهو تصميم يحاكي خطوط antenna، وهي لمسة مميزة في الهاتف الذي يتميز بتصميم من polycarbonate أي أنه لا يأتي بتصميم معدني حيث يمكن تمييز هذا الإختلاف عند الإمساك بالهاتف، إلا أنه تصميم وبناء متكامل وجيد في الهاتف.

كما يضم الهاتف في الجهة العلوية للشاشة شريط LED للإشعارات، مع مستشعر الكاميرة الأمامية إلى جانب مستشعر للإضاءة المحيطة وسماعات الأذن أيضاً، كما تنتهي الشاشة بشعار الشركة المصنعة للهاتف.

بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات إلى جانب زر التشغيل في الجانب الأيمن من الهاتف، كما تأتي فتحة شريحة SIM في الجانب الأيسر للهاتف، حيث تدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، أو شريحة واحدة مع بطاقة تخزين خارجي microSD.

في الجهة السفلية للهاتف يأتي منفذ microUSB في منتصف عدد من الثقوب التي تدعم الميكروفون في الجانب الأيسر ومكبر الصوتيات في الجانب الأيمن، كما يضم هاتف Neffos X9 مدخل للسماعات 3.5مم في الجانب العلوي للهاتف.

بينما يضم هاتف Neffos X9 ميكروفون أخر في الجزء العلوي من الجهة الخلفية، مع كاميرة مزدوجة تأتي أسفل إطار زجاجي لامع بتصميم مميز، كما يأتي مستشعر البصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة، ويأتي شعار الشركة المصنعة Neffos أيضاً إلى أسفل مستشعر البصمة، كما ينتهي تصميم الجهة الخلفية للهاتف بمجموعة من المعلومات التقنية.

ويدعم تصميم الهاتف مع وزن 168 جرام وسماكة 7.8مم المستخدم بتجربة مريحة في الإمساك بالهاتف في راحة اليد بسلاسة، إلا أن الحجم الكبير للشاشة 5.99 إنش قد يحتاج معه بعض المستخدمين إستخدام اليد الأخرى للتحكم بالهاتف بشكل جيد.

ويتميز هاتف Neffos X9 بتصميم مستدير في جميع زوايا الهاتف، أيضاً لا يأتي الهاتف بتصميم سهل الإنزلاق من راحة اليد، كما تم إختيار مواقع أزرار وأدوات الهاتف بشكل جيد لإدارة الهاتف بشكل جيد وسلس.

شاشة هاتف TP-Link Neffos X9

يضم هاتف Neffos X9 شاشة IPS بحجم 5.99 إنش، مميزة بجودة عرض HD بلس بدقة 1440 في 720 بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بأبعاد 18:9، مع كثافة عرض 269 بيكسل لكل إنش في الشاشة.

وتقدم الشاشة تجربة عرض جيدة مع ألوان طبيعية، أيضاً يأتي الهاتف بسطوع معقول في الشاشة بشكل عام، إلا أن الهاتف لا يأتي بسطوع جيد عن الإستخدام مع ضوء الشمس مباشرة.

من ناحية أخرى يقدم الهاتف عرض مميز من زوايا الهاتف، إلا أن مع إنحناء الهاتف بزوايا حادة يظهر تشويش في ألوان الهاتف مع صورة باهتة جداً، إلا أنها زاوية عرض لا يلجأ إليها الكثير من المستخدمين غالباً عند إستخدام الهاتف.

أيضاً لا يمكن ملاحظة دقة العرض المنخفضة للشاشة إلا مع قراءة نصوص بحجم صغير على الشاشة، أو عند النظر إلى الشاشة عن قرب، إلا أنها جودة عرض مقبولة مع تسعير الهاتف، لذا فإن مواصفات الشاشة ممتازة بوجه عام.

كما يأتي هاتف Neffos X9 بميزة السطوع التلقائي في الشاشة، التي تتميز بآداء بطيء ستحتاج معه في النهاية إلى ضبط السطوع يدوياً للحصول على مستوى السطوع الأنسب.

هاتف Neffos X9 يدعم المستخدم بالوضع الليلي في إعدادات الشاشة، إلا أنها لا تقدم الكثير من المميزات للمستخدم، حيث تفتقر إلى ميزة ضبط اللون الأبيض أو التحكم في توازن الألوان في العرض على الشاشة.

آداء هاتف TP-Link Neffos X9

يدعم هاتف TP-Link Neffos X9 رقاقة معالج Mediatek MT6750 ثماني أنوية Cortex-A53، والتي تتميز بدقة تصنيع 28 نانومتر، حيث تأتي ب 4 من الأنوية تردد 1.5 GHz، بينما تدعم الأنوية الأخرى تردد 1.0 GHz، ويضم الهاتف كرت شاشة Mali-T860 MP2.

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وقد قدمت هذه المواصفات للهاتف آداء منخفض في إختبارات الآداء التي أجريت على الهاتف، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت يتوفر منها بالفعل للمستخدم سعة 25.37 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 128 جيجا بايت.

ويمكن لهذه المواصفات أن تدعم المستخدم بشكل جيد في المهام التقليدية، أو الألعاب الصغيرة، أيضاً قد يواجه المستخدم بعض الصعوبات عند تحديث أو تثبيت التطبيقات على واجهة المستخدم من جوجل بلاي، إلا أن الآداء العام للهاتف مقبول مع نظام تشغيل Android 8.1.

يمكن أيضاً تشغيل الألعاب التي تحتاج إلى أفضل آداء من الهاتف لكن مع إختيار الحد الأدني للإطارات في كل ثانية، إلا أن مع المهام التي تحتاج إلى جهد أكبر في الهاتف سيواجه المستخدم إرتفاع في حرارة الهاتف، إلا أنها مواصفات متوقعه في النهاية مع مستوى تسعير الهاتف.

كاميرة هاتف TP-Link Neffos X9

يتميز هاتف Neffos X9 بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، كما يتميز الهاتف بنظام تركيز على المشهد PDAF، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل مع دعم نمط bokeh.

وتقدم الكاميرة صور بمستوى جيد مع الإضاءة، إلا أن ميزة التركيز التلقائي لا تتميز بآداء سريع في الهاتف، أيضاً تأتي جودة الصور مع نمط تصوير HDR بشكل مقبول لهاتف منخفض التكلفة، حيث يدعم نمط تصوير HDR في الهاتف سطوع أعلى وصور مشرقة، إلا أن عملية معالجة الصور تستغرق وقت أطول.

أيضاً لا يختلف نمط تصوير bokeh في الكاميرة الذي يأتي بشكل جيد غالباً، لكن قد تنخفض كفاءة هذا النمط في بعض الأحيان في فصل المشهد الخلفي عن موضوع التصوير، أيضاً يمكن التحكم في ضبابية الصور أثناء التصوير أو بعد الإنتهاء من إلتقاط الصور.

ويدعم هاتف Neffos X9 تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، إلا ان الهاتف لا يدعم تثبيت تلقائي للمشهد، أيضاً يدعم الهاتف تصوير فيديو مع وقت فاصل بدقة Full HD، أو تصوير بالحركة البطيئة عند 480 إطار لكل ثانية، إلا أنه لا يأتي بمستوى مثالي في النهاية.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، إلا انها لا تقدم الكثير من المميزات، بينما يضم تطبيق الكاميرة مجموعة من الأدوات التي تشمل بعض الفلاتر مع بعض الأنماط التي تدعم التحكم والضبط يدوياً.

الحماية وفتح القفل في هاتف TP-Link Neffos X9

يمكن للمستخدم فتح هاتف Neffos X9 عن طريق مستشعر البصمة في الجهة الخلفية، أو عن طريق مسح الوجه، حيث يدعم الهاتف آداء سريع في مسح وإستشعار البصمة بكفاءة مع أقل الأخطاء، إلا أن الطريقة الأخرى في مسح الوجه لا تأتي بنفس الكفاءة والسريعة عند الإستخدام في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً قد يواجه المستخدم بعض المشاكل في التعرف على الوجه بكاميرة الهاتف، لذا قد يضطر في النهاية إلى حذف البيانات والتسجيل من جديد.

قدرة البطارية في هاتف TP-Link Neffos X9

يأتي هاتف Neffos X9 ببطارية ثابتة غير قابلة للإزالة مميزة بقدرة 3060 mAh، وهي قدرة أقل من المتوقع لشاشة الهاتف المميزة بحجم 5.99 إنش، لذا لن تدعم البطارية المستخدم لأكثر من يوم واحد مع الإستخدام في المهام التقليدية لكن مع الإستخدام النشط للهاتف قد لا تستمر البطارية لأكثر من 5 إلى 5 ساعات ونصف الساعة.

أيضاً تدعم البطارية الشحن من 10% إلى 100% خلال ساعة و21 دقيقة مع تقنية الشحن السريع، إلا أنها مواصفات متوقعة لهاتف منخفض التكلفة.

الصوتيات في هاتف TP-Link Neffos X9

يأتي هاتف Neffos X9 بآداء معقول في السماعات، مع مستوى مرتفع للصوتيات مميزة بآداء جيد لكن مع نطاق ترددي متوسط، كما يأتي المكبر الصوتي الرئيسي في الهاتف بمستوى متوسط في الصوتيات لكن مع جودة ونقاء في الصوتيات، إلا أن النطاق الترددي أيضاً لا يدعم نطاق واسع مع المستوى المنخفض من الترددات.

كما تأتي السماعات الخارجية أيضاً بمستوى صوتيات مرتفع، كما تنتج صوتيات بجودة وآداء جيد، إلا أنها تفتقر لميزة equalizer المدمج أو المؤثرات الصوتية.

البرمجيات ونظام التشغيل في هاتف TP-Link Neffos X9

يعمل هاتف Neffos X9 بنظام تشغيل Android 8.1 مع واجهة مستخدم NFUI 8.0. shell، حيث تتسح واجهة shell تغيير تصميم الواجهة مع مجموعة من الثيمات المتنوعة، كما تدعم الواجهة إستخدام أكثر من رمز للتطيق مع حسابات متعددة.

كما تدعم واجهة الشاشة التلويح والتمرير حتى مع توقف الشاشة، مع إمكانية النقر مرتين لتنشيط الشاشة، أو رسم نقش محدد لفتح الشاشة، وإطلاق التطبيقات، أيضاً يمكن إلتقاط صورة للشاشة عن طريق الضغط المطول على الشاشة بثلاثة أصابع.

أيضاً يمكن للمستخدم القيام بالمهام التقليدية من التمرير والتنقل على الهاتف من خلال الأزرار المعتادة في الشاشة، كما يمكن العودة للشاشة الرئيسية من خلال التمرير أسفل الشاشة إلى الأعلى، وللعودة للشاشة السابقة يمكن التمرير السريع من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، أيضاً للعودة إلى التطبيقات النشطة يمكن التمرير من الأسفل.

كما يأتي الهاتف بميزة تدعم المستخدم في تفادي التمرير والإيماءات الخاطئة في وضع ملء الشاشة، وهي ميزة تدعم المستخدم بشكل جيد في الألعاب أو عند مشاهدة محتوى الفيديو.

0.00 هاتف TP-Link Neffos X9 يقدم تجربة جيدة لهاتف من الفئة المتوسطة، مع ضمان لفترة تصل إلى عامين، وأيضاً إكسسوارات جيدة في محتوى صندوق الهاتف، كما يأتي الهاتف بتصميم أنيق إستخدمت فيه خامات تدعم تصميم بمستوى جيد لدعم المستخدم. كما تقدم شاشة الهاتف عرض مقبول حتى مع جودة العرض المنخفصة، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، مع مجموعة من البرمجيات الجيدة في الهاتف. 8.5/10 الإيجابيات تصميم أنيق مع بناء جيد في الهاتف

إكسسوارات جيدة في محتوى صندوق الهاتف

عرض جيد في الشاشة حتى مع دقة العرض المنخفضة

يدعم تقنية الشحن السريع

مجموعة جيدة من البرمجيات السلبيات آداء ضعيف في الهاتف بشكل عام

كاميرة لا تقدم الكثير من المميزات

هاتف متوسط تقليدي لا يختلف عن الكثير من الإصدارات المنافسة في الأسواق.

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