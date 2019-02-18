تكنولوجيا: الجيل الخامس من ساعة أبل سيجلب وظيفة ECG إلى العديد من المناطق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمحلل شئون أبل الشهير مينغ تشي كو، من المتوقع أن يأتي الجيل الخامس من ساعة أبل بتصميم جديد ومتطور إلى جانب دعم وظيفة ECG (التخطيط الكهربائي للقلب) في العديد من المناطق.

فقد قام كو مؤخرًا بالكشف عن آخر توقعاته لما تخطط له أبل خلال عام 2019، إذ ذكر أن هناك ثلاثة هواتف آيفون على وشك الوصول خلال هذا العام، إلى جانب جهازي آيباد ومجموعة جديدة من ماك بوك، كما أضاف أيضًا بعض التوقعات الطفيفة للجيل القادم من ساعة أبل الذكية.

تتوفر وظيفة ECG حاليًا مع الجيل الرابع من ساعة أبل، ولكن مع الأسف، فهي غير متوفرة خارج الولايات المتحدة. وهذا ليس لأن الوظيفة لا تعمل في البلدان الأخرى، بل لأن أبل يجب أن تتوافق مع مختلف اللوائح الصحية الإقليمية التي تشرف على تنفيذ هذه الميزة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

ومن المفترض أن تصل هذه الوظيفة أولا إلى كندا. لم تتقدم آبل بطلب للحصول على ترخيص جهاز طبي بعد، ولكن من المرجح أن تحصل على واحد عند تطبيق الوظيفة.

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إذا قامت أبل بالفعل بتوسيع نطاق وظيفة ECG في العديد من المناطق مع الجيل الخامس من ساعة أبل، فمن المفترض أن يحصل مالكو الجيل الرابع خارج الولايات المتحدة أيضًا على هذه الوظيفة مع التحديثات المستقبلية.

وعلاوةً على ذلك، أضاف كو أن هناك أيضًا تصميم جديد من السيراميك قادم مع طرازات الجيل الخامس من ساعة أبل.

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