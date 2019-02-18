تكنولوجيا: سوني تلمح إلى إطلاق هاتف Xperia XZ4 في مؤتمر MWC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة سوني بنشر تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، حيث عرضت إعلان تشويقي والذي يلمح إلى قدوم هاتف Xperia جديد والذي سيشمل “منظور جديد” خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 يوم الاثنين المقبل.

ومن الواضح أن هذا الإعلان يلمح إلى هاتف Xperia XZ4 القادم مع شاشة CinemaWide بنسبة أبعاد 21:9، كما قد يشير الإعلان أيضًا إلى الكاميرا الثلاثية القادمة من سوني والتي ستشمل مستشعر رئيسي عالي الدقة (52 ميجابكسل، وفقًا للشائعات)، وكاميرا مقربة، ومستشعر وقت الرحلة ثلاثي الأبعاد (والذي سيحتوي على تطبيقات مثيرة للاهتمام).

لم يتبقى سوي أسبوع لنعرف ما تخطط سوني لإطلاقه إلى جانب هاتفي Xperia 10 و Xperia 10 Plus خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 الذي سيقام في 25 فبراير في البرازيل.

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