شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ميزة جديدة قادمة لواتس آب والهند تعلن الحرب على PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا بعثور باحث هولندى على ثغرة خطيرة أدت إلى اكتشافه تجسس الصين على 2,5 مليون مواطن، مروروا باعلان الحكومة الهندية الحرب على لعبة PUBG وصولا إلى غضب موظفى فيس بوك بسبب ظروف العمل غير الآدمية، كان اليوم مليئا بالكثير من الأخبار المهمة، التى شغلت كافة الصحف العالمية، والتى يسلط الحصاد التالى الضوء عليها باحث هولندى يكتشف تجسس الصين على 2.5 مليون شخص

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ميزة جديدة قادمة لواتس آب والهند تعلن الحرب على PUBG لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.