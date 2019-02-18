شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة يوم بلوتو.. 10 معلومات عن الكوكب القزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 18 فبراير بيوم بلوتو، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، والذى يعد ثانى أقرب كوكب قزم إلى الشمس، وكان فى مرحلة ما يصنف على أنه الكوكب التاسع، وفيما يلى أهم 10 معلومات عنه:

- سمى بلوتو على اسم الإله اليونانى للعالم السفلى.

- تم إعادة تصنيف بلوتو من كوكب إلى كوكب قزم فى عام 2006.

- تم اكتشاف بلوتو فى 18 فبراير 1930 من قبل مرصد لويل.

- يتمتع بلوتو خمسة بأقمار معروفة.

- يعد بلوتو أكبر كوكب قزم.

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- يحتوى كوكب بلوتو على أكثر من 3 أضعاف كمية الماء الموجودة فى جميع محيطات الأرض.

- يعد بلوتو أصغر من كافة الأقمار.

- يحتوى بلوتو على مدار مائل وغريب الأطوار.

- تم زيارة بلوتو من قبل مركبة فضائية واحدة.

- تم اكتشاف موقع بلوتو بواسطة بيرسيفال لويل فى عام 1915.