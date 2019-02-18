تقرير جديد يقول بأن شبكة تويتر لا تقوم بحذف الرسائل المباشرة منذ سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تقوم بحذف رسائلك المباشرة الخاصة على تويتر، فمن الآمن أن تفترض بأنه يتم حذفها إلى الأبد، ولن يبدو أن الأمر ليس كذلك. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع TechCrunch، فقد إتضح أن شبكة تويتر تحتفظ فعليًا بالرسائل المباشرة القديمة والتي تم حذفها قبل سنوات.

تم إكتشاف هذا في البداية من قبل الباحث الأمني Karan Saini والذي وجد أن تويتر لا تقوم بحذف الرسائل المباشرة القديمة فقط، بل تحتفظ بها حتى في حالة الحسابات التي تم تعطيلها أو تعليقها. هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب على تويتر تم إلغاء تفعيله منذ سنوات مضت، فهناك إحتمال أن تظل الرسائل المباشرة المرتبطة به محفوظة.

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يبدو أن هذا يتناقض مع إدعاء تويتر السابق حيث قالت أنه عندما يتم إلغاء تفعيل الحساب، فسوف تكون هناك ” فترة وجيزة للغاية قد نتمكن فيها من الوصول إلى معلومات الحساب، بما في ذلك التغريدات “. وقد قامت تويتر بالرد منذ ذلك الحين، وفي حين أنها لا تعترف بذلك، فقد قال متحدث رسمي بإسم الشركة أن تويتر تبحث في هذا الأمر بشكل أكبر للتأكد من أنها تنظر إلى الصورة الكاملة للقضية.

من الواضح أن هذه تعتبر مشكلة خصوصية كبيرة جدًا نظرًا لأننا نفترض بطبيعة الحال أن الحذف يعني الحذف. ستكون القصة مختلفة إذا كانت الرسائل مؤرشفة.

المصدر.