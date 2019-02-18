قد نرى إعلان من Nintendo لجهاز Nintendo Switch مرتبط بالواقع الإفتراضي قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تهتم شركة Nintendo بتكنولوجيا الواقع الإفتراضي؟ لقد أكدت الشركة في الماضي أنها تستكشف هذه التكنولوجيا، وهناك حتى براءات إختراع تشير إلى أن الشركة اليابانية تستكشف بالفعل هذه التكنولوجيا. في الواقع، لقد كانت هناك شائعات في الماضي تقول بأن إحدى أسباب تأجيل إطلاق Nintendo Switch هو أن شركة Nintendo كانت تحاول دمج الواقع الإفتراضي في الجهاز.

الآن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Nintendo World Report، فيبدو أن شركة Nintendo قد تتطلع في النهاية إلى دمج تكنولوجيا الواقع الإفتراضي في جهاز Nintendo Switch. ويدعي التقرير أن شركة Nintendo قد تكون لديها خطط للقيام بإعلان ما مرتبط بالواقع الإفتراضي هذا العام، حيث قد تكون هناك بعض ألعاب الطرف الأول التي تم تحديثها لدعم الواقع الإفتراضي.

ومن غير الواضح كيف سيعمل هذا، وما إذا كانت شركة Nintendo تخطط لإطلاق خوذة الواقع الإفتراضي الخاصة بها. إستكشفت الشركة تكنولوجيا الواقع الإفتراضي في الماضي مع جهاز Virtual Boy، لذا لن تكون هذه هي المحاولة الأولى من الشركة. كانت Nintendo قد حاولت في وقت سابق التقليل من إهتمامها بالواقع الإفتراضي، ولكن إذا كان هذا التقرير دقيقًا، فيبدو أن جهودها وصلت إلى مرحلة جني الثمار.

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سيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كانت محاولات Nintendo في الواقع الإفتراضي ستحقق النجاح أم لا. لقد حاولت شركة Sony مع خوذة Playstation VR، ورأينا كذلك شركات أخرى مثل الفيسبوك و HTC تحاول مع خوذات الواقع الإفتراضي Oculus Rift و HTC Vive الخاصة بها، ولكن لم يتم تبني أي منها بشكل كبير حتى الآن.

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