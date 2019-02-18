صورة رسمية مسربة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف LG V50 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تخطف سامسونج الأضواء هذه الأيام بسبب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ولكن العديد من منافسيها سيتوجهون إلى برشلونة في الأسبوع المقبل للكشف عن أجهزتهم الجديدة. وتعد LG واحدة من هذه الشركات، فهي مرشحة بقوة للكشف عن الهاتف LG V50 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بإعتباره أول هاتف ذكي من الشركة متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

وقد تردد في وقت سابق أن شركة LG ستقوم بإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بالتعاون مع شركة الإتصالات الأمريكية Sprint في النصف الأول من هذا العام. وعلى ذكر ذلك، فقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks بتسريب صورة رسمية للهاتف LG V50 ThinQ القادم من شركة LG والذي من المفترض أن تعلن عنه بشكل رسمي يوم 24 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية، وبالضبط في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده هناك.

ليست هناك الكثير من التفاصيل حول المواصفات التقنية للهاتف LG V50 ThinQ، ولكن نحن نعتقد بأنه سيضم المعالج Snapdragon 855 مع نظام تبريد خاص، وبطارية بسعة 4000mAh. وبغض النظر عن المواصفات، فالهاتف LG V50 ThinQ سيكون مماثلا للهاتف LG V40 ThinQ الحالي من حيث التصميم.

Advertisements

يمكن رؤية مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية للهاتف LG V50 ThinQ، لذا من غير المرجح أن يتم نقل هذا المستشعر إلى داخل الشاشة كما فعلت شركة سامسونج مع Galaxy S10. كما أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الهاتف الجديد لشركة LG سيضم منفذ السماعات أم لا.