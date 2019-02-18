تكنولوجيا: مدعم بغطاء من Frosted Glass.. تسريبات عن هواتف أبل “أيفون” القادمة

كشفت تسريبات حديثه عن المزايا المنتظرة في هواتف أيفون iPhone، التي تنوي شركة أبل Apple طرحها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 يوم ٢٥ فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تطرح أبل 3 هواتف جديدة من هواتف أيفون في 2019، من بينهم هاتف يضم 3 كاميرات، وآخر بشاشة “إل سي دي”، كما أن خاصية التعرف عن طريق الوجه ستكون متوفرة في الهواتف الثلاث.

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كما أن الثلاث هواتف مدعومة ببطارية تستمر 74 ساعة، وغطاء الهواتف مُدعم بالزجاج المصنفر Frosted Glass مثل هاتف جوجل بيكسل 3 (Google Pixel 3)، بجانب أن أبل قد أكدت من قبل أن هواتفها الجديدة ستدعم بالاتصال السريع بالإنترنت بخاصية النطاق الفائق العرض.

ومؤخرا، كشفت أبل عن تحديث نظام التشغيل iOS 12.1.3 لأجهزة أيفون iPhone وأيباد iPad وهوم بود HomePod، لتجنب الوقوع في مشاكل أخرى، مثل واقعة تطبيق “فيس تايم” face time.