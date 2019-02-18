تكنولوجيا: وزير الاتصالات يفتتح فعاليات المؤتمر الإقليمي Its بمدينة أسوان

افتتح عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (#ITS)، الذي ينظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جامعة أسوان، تحت شعار “دور تكنولوجيا الاتصالات في تحفيز التنمية”، بمدينة أسوان، والذي يستمر خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والأفكار والرؤى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تجتمع كافة الأطراف المعنية بصناعة الاتصالات والأكاديميات العلمية والمؤسسات العاملة في القطاع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة من مختلف دول العالم.

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وتضم مؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي (ITS) مجموعة من المتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقق المؤسسة أهدافها من خلال توفير المنتديات التي تجتمع فيها كافة الأطراف المعنية من كافة أنحاء العالم من باحثين أكاديميين والقائمين على المؤسسات والشركات العاملة في القطاع وصانعي السياسات، حيث تتم مناقشة نتائج الأبحاث ويتبادل الحاضرون الرؤى والخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية.

وشدد عمرو طلعت على أهمية الدفع بكل الجهود الداعمة؛ لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث المقدمة والنقاشات التي تجمع بين كل الأطراف المعنية من كل أنحاء العالم من باحثين أكاديميين وقطاع الأعمال وصانعي السياسات، وبما يضمن تبني المعايير العالمية والممارسات المثلى لبناء مجتمعات عصرية متصلة ترتكز على العلم والمعرفة؛ لتلبية احتياجات العصر الرقمي، وما يستلزم ذلك من سد الفجوة الرقمية، وإتاحة النفاذ إلى المعلومات، وتطوير بنية أساسية ومعلوماتية قوية وآمنة، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف التوجهات التكنولوجية الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا أن التكنولوجيا أصبحت تمثل ركيزة رئيسية لإرساء جهود التنمية الشاملة المستدامة.