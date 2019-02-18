آبل ستتيح للمستخدمين إهداء إشتراك في خدمة Apple Music لأصدقائهم

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن الإشتراك في خدمة Apple Music ليس مكلفًا، فنحن نفهم بأنه قد يكون هناك بعض التردد عندما يتعلق الأمر بالتسجيل للحصول على إشتراك في الخدمة. لهذا السبب تقدم Apple Music للمستخدمين خيار تجربة الخدمة لمدة ثلاثة أشهر قبل الإشتراك، ولكن في حالة عدم كفاية ذلك، فلا داعي للقلق.

بالنسبة لعشاق خدمة Apple Music الذين يحاولون إقناع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم للتسجيل في الخدمة، فيبدو أن شركة آبل تسمح الآن للمستخدمين بتزويد أصدقائهم بإشتراكات شهرية في الخدمة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا ينطبق فقط على الأشخاص غير المشتركين في الخدمة بالفعل.

وهذا يعني أنه إذا كان صديقك مشتركًا بالفعل في الخدمة وكنت تحاول منحه شهرًا إضافيًا مجانًا، فلن تكون قادرًا على ذلك. أيضًا إذا كان الشخص الذي تحاول تقديم هدية له موجودًا في المرحلة التجريبية للخدمة والبالغة ثلاثة أشهر، فلن يتم الإشتراك إلا بعد إنتهاء الفترة التجريبية التي تمنحها له الشركة مما يعني أن هذا الشخص يحصل فعليًا على إشتراك مجاني لمدة أربع أشهر في الخدمة.

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ومع ذلك، يبدو أن ميزة الإهداء هذه غير متوفرة لجميع المستخدمين حتى الآن، ولكن هناك تقارير متعددة من المستخدمين يقولون فيها أنهم حصلوا بالفعل على هذه الميزة.

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