تويتر تفكر في جلب ميزة ” التوضيح ” إلى شبكتها الإجتماعية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد أصبحت شبكة تويتر في الأونة الأخيرة منفتحة أكثر حول فكرة توفير ميزة تعديل التغريدات، وفي الآونة الأخيرة طرح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر فكرة حول كيفية عمل هذه الميزة. ومع ذلك، لم يتم إطلاق هذه الميزة بشكل رسمي حتى الآن، ولسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط للقيام بذلك، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن تويتر تدرس البدائل.

وأثناء حديثه في حدث Goldman Sachs الذي أقيم مؤخرًا بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، إقترح السيد Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أنه في هذه الأثناء، يمكن للشركة النظر في إضافة ميزة ” التوضيح ” إلى منصتها. وتسمح هذه الميزة أساسًا للمستخدمين بالعودة إلى التغريدات القديمة وإلحاق معلومات إضافية بها.

على سبيل المثال، إذا قاموا بخطأ إملائي، فبإمكانهم إرفاق التصحيح مع التغريدة، أو يمكنهم تقديم تفاصيل إضافية إذا شعروا أن التغريدة الأصلية لم تكن واضحة بما فيه الكفاية. سيكون هذا متوافقًا مع موقف تويتر بشأن التعديل الذي تشعر بأنه سيدمر الطبيعة الفورية للتغريدات. بطريقة تشبه الطريقة التي يتم بها توضيح التغريدات حاليًا، حيث يمكن للمستخدمين إرفاق تغريدة بأخرى، فإن الطريقة الجديدة المقترحة من قبل تويتر تبدو وكأنها ستكون حلاً أكثر أناقة.

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ولكن وفقا للسيد Jack Dorsey، فهو يقول بأنه لا يزال يجري دراسة هذه الميزة، ولكن هذا لا يعني بأنهم سيقومون بإطلاقها لأنهم لا يزالون يحاولون إستكشافها. هل هذه ميزة ترغب في رؤيتها على شبكة تويتر في المستقبل؟

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