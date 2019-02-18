تكنولوجيا: زجاج Whitestone Dome يتيح عمل قارئ البصمة في Galaxy S10 دون ثقب الشاشة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Whitestone Dome أن تقنيتها في ألواح زجاج حماية الشاشة ستتيح عمل مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية في هواتف Galaxy S10 دون الحاجة إلى ثقب في ألواح حماية الشاشة.
تأتي شاشة الحماية في هواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس من سامسونج بثقب يتيح عمل مستشعر البصمة المميز بتقنية الموجات فوق الصوتية، إلا أن شركة Whitestone Dome أكدت أن لديها تقنية في ألواح زجاجية لشاشة الحماية تتيح عمل مستشعر البصمة بالموجات الفوق صوتية دون الحاجة إلى ثقب الشاشة.
ويتطلب عمل مستشعر البصمة بالموجات الفوق صوتية أن يأتي بدون أي فجوة فاصلة بين المستشعر والزجاج، حيث تعيق الفجوات الفاصلة بين المستشعر والزجاج عمل المستشعر على الوجه الأمثل وذلك على عكس مستشعر البصمة الضوئي.
من ناحية أخرى تأتي تقنية Whitestone الجديدة والتي تعرف ب Liquid Optically Clear Adhesive، لتعمل على ملء أي فجوة بين المستشعر والزجاج لدعم عمل مستشعر البصمة بالموجات الفوق صوتية بكفاءة، لذا تؤكد الشركة على أنه الحل الأمثل لهواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس القادمة.
ومن المقرر أن تتوفر شاشة الحماية من Whitestone بالتقنية الجديدة لهواتف Galaxy S10 بسعر 60 دولار، كما تتيح الشركة الطلب المسبق الآن.
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