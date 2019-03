صور رسمية عالية الجودة تستعرض لنا تصميم الهاتف Vivo V15 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro بعد يومين من الآن، وبالضبط يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 20 فبراير. وحتى ذلك الحين، فنحن لا نزال نتلقى التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، واليوم نحن هنا مع صور رسمية عالية الجودة تستعرض لنا الهاتف Vivo V15 Pro من زوايا مختلفة وبألوان مختلفة تشمل اللون الأزرق المتدرج واللون الأحمر المتدرج.

وعلى غرار التسريبات التي توصلنا بها في الفترة الماضية، فهذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا مرة أخرى أن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم فعلاً كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير، على الأقل وفقا للتسريبات السابقة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم شاشة Super AMOLED تضم مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

كما سبق وأشرنا في بداية المقال، فمن المفترض أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري علمًا أنه من المرجح أن يكلف 25 آلف روبية هندية وهو ما يعادل 350 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

Exclusive: Vivo V15 Pro Official Renders. The colours look good! Do keep in mind that Vivo alters renders heavily and there are significant bezels present in real life (I don't know why they wanna mislead customers). Thoughts? 😃

Link: https://t.co/YkdT38zR3Y#VivoV15Pro pic.twitter.com/JVnqsFCL8O