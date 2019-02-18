آبل تطلق سماعات الرأس اللاسلكية Beats Studio3 Wireless NBA Collection

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مضى وقت طويل منذ أن قامت شركة آبل بإطلاق سماعات Beats جديدة. للآسف بالنسبة لمحبي سماعات Beats الذين يأملون في رؤية شيء جديد من الشركة، فيبدو أنهم سيتوجب عليهم الإنتظار لفترة أطول لأن شركة آبل لا تزال تفضل إجراء ترقيات بسيطة لسماعات Beats الحالية. ومع ذلك، هناك بعض الأخبار السارة، وهي أن شركة آبل قامت بإطلاق طرازات جديدة من سماعات الرأس الحالية.

قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق طرازات جديدة من سماعات الرأس اللاسلكية Beats Studio3 Wireless مع ألوان جديدة كجزء من تشكيلة “NBA Collection” الخاصة بها. ستكون هناك ستة ألوان مختلفة للإختيار من بينها تشمل “Celtics Black” و “Warriors Royal” و “Rockets Red” و “Lakers Purple” و “76ers Blue” و “Raptors White”.

في حالة إذا لم تلاحظ ذلك، فهذه الألوان تمثل الفرق المختلفة التي تلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين وهي Boston Celtics و Golden State Warriors و Houston Rockets و Los Angeles Lakers و Philadelphia 76ers و Toronto Raptors. ومن الواضح أن هذه ليست جميع الفرق المتوفرة حاليًا، ولكن من المفترض أن يتم إضافة المزيد من الألوان التي تمثل الفرق الأخرى في وقت لاحق.

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تم تسعير جميع سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة بنحو 350 دولار أمريكي، ولكن بغض النظر عن الألوان الجديدة، فلا تزال هذه السماعات مماثلة من حيث الوظائف والإمكانيات لسماعات Beats Studio3 Wireless الحالية، لذلك يمكنك إلقاء نظرة على المراجعات المختلفة للحصول على فكرة عما يمكنك الحصول عليه قبل أن تمضي قدمًا وشراء هذه السماعات.

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