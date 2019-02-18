الهاتف Xiaomi Mi9 قد يكلف إبتداء من 512$ في الصين، وستكلف النسخة الشفافة نحو 885$

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد المقبل Xiaomi Mi9 يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 20 فبراير. لقد رأينا بالفعل الكثير من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، وحتى بعض الصور الرسمية لهذا الهاتف. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا شركة Xiaomi نفسها أنها ستقوم بتزويد الهاتف Xiaomi Mi9 بالمعالج Snapdragon 855، وأن الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية للهاتف ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

الآن نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن ملصق ترويجي يعرض لنا السعر المحتمل للهاتف Xiaomi Mi9 الجديد. ووفقا لهذا التسريب الجديد، فيبدو أن النسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9 ستكلف 3499 يوان صيني وهو ما يعادل 516 دولارًا أمريكيًا إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ستكون هناك أيضًا نسخة تضم واجهة خلفية شفافة من الهاتف ستكلف 5999 يوان صيني وهو ما يعادل 885 دولارًا أمريكيًا.

في حالة إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهذا يعني بأن الهاتف Xiaomi Mi9 سيكون أغلى من الهاتف Xiaomi Mi8 الذي تم إطلاقه بسعر يبدأ من 398 دولار أمريكي. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الهاتف Xiaomi Mi9 سيحصل على ثلاث كاميرات في الخلف. وعلاوة على ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه في حالة إذا كانت هذه الأسعار صحيحة، فمن الممكن أن يكلف الهاتف Xiaomi Mi9 مبالغ أكبر في بقية أنحاء العالم.

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الصورة أعلاه عبارة عن جدول يقوم بمقارنة سمك الإطار السفلي لشاشة الهاتف Xiaomi Mi9 مع سمك الإطار السفلي لشاشات بعض الهواتف الذكية المنافسة، بما في ذلك Vivo X23 و Huawei Nova 4 و Honor View 20 و Oppo R17. وما لا يثير الدهشة هو أن الهاتف Xiaomi Mi9 سيملك أصغر دقن مقارنة مع جميع هذه الهواتف الذكية المذكورة آنفًا مع العلم بأنه تم نشر هذه الصورة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

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