شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة شمسية بدون طيار تسعى لالتقاط صور عالية الدقة للأرض من ارتفاع 20 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تقوم طائرة شمسية بدون طيار، يبلغ طولها 38 متر، بالتحليق فى السماء خلال العام المقبل، لالتقاط صور عالية الدقة للأرض من ارتفاع يصل إلى 20 كم.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن الطائرة التى تعرف بـ Astigan، ستطير على ما يقرب من ضعف ارتفاع الطائرة من طراز بوينج 747، ويمكن أن تدور حول الأرض لمدة 90 يومًا بشكل مباشر قبل أن تحتاج إلى الهبوط.

وتم تطوير Astigan من قبل شركة Ordnance Survey وفريق من مهندسى الطيران البريطانى، وسيتم استخدامها لمراقبة تغيير الوضع على كوكب الأرض، بالإضافة إلى دعم الأهداف الحكومية الرئيسية، مثل ترقية البنية التحتية فى المملكة المتحدة، يمكن أن توفر بيانات خرائط ثلاثية الأبعاد أكثر دقة للمدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة، كما يمكن استخدامها فى رصد المناخ والبيئة - مثل القمم الجليدية القطبية أو إزالة الغابات - وتوفير الإنذار المبكر والمراقبة والاتصالات أثناء الكوارث الطبيعية.

وعلى عكس القمر الصناعى، الذى يجب أن يبقى على مساره المدارى، يمكن إعادة توجيه Astigan لعرض أى مكان على الكوكب عند الحاجة، كما يمكن أن تحمل أيضا كاميرات عالية الدقة ومعدات الاتصالات عند الحاجة.

ومع ذلك، قال نيل أكرويد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة Ordnance Survey، إنه لن يكون من الممكن تحديد الأفراد من الصور، حيث قال:" من الصعب رؤية الناس عموديا، حيث لا يمكنك أن ترى إلا رأس الناس".

فيما يجرى بناء Astigan فى نفس المصنع فى Somerset التى استخدمها Facebook لتطوير طائراته بدون طيار Aquila، حيث كانت الشبكة الاجتماعية تأمل فى استخدام الطائرات بدون طيار لإيصال الإنترنت إلى أجزاء من العالم لم يتم توصيلها بعد، ومع ذلك، تخلت عن المشروع فى العام الماضى، واختارت الشراكة مع إيرباص بدلاً من ذلك.