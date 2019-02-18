شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة بوتين تشارك فى معرض إيديكس بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك سيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى معرض إيديكس الدولى، والذى تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيارة بوتين من إنتاج شركة "Aurus Motors"، وباتت تتربع على عرش قوائم السيارات الفاخرة المصممة لكبار المسؤولين الروس.

وتحمل السيارة إسما كوديا وهو "كورتيج"، والذى يعنى الحاشية أو الموكب بالروسية، وهى تحمل هوية تجمع بين سيارة "رولز رويس فانتوم" الانجليزية الفارهة، وتاج الفخامة الألمانية "مرسيدس اس كلاس". وتعرض السيارة للمرة الأولى خارج روسيا عبر معرض إيديكس فى الإمارات.

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