6 نصائح ذهبية لزيادة التفاعل على حسابك الخاص في انستغرام!

تواصل منصة إنستغرام استحواذها على الكثير من المستخدمين كما أصبحت في الوقت الأخير إحدى المنصات المهمة التي تسعى الكثير من الأنشطة التجارية لاستخدامها بطرق أكثر احترافية، من أجل الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين واستهدافهم بالرسائل التسويقية المناسبة لاهتماماتهم وتشجيعهم على التفاعل باستمرار مع المحتوى الذي يتم نشره.

ولذلك اليكم 6 نصائح تساعدك على زيادة التفاعل على حسابكم على إنستغرام :



العديد من الأنشطة التجارية تهمل استخدام الوسوم Hashtags وتضمينها في جميع منشوراتها وهذا يعتبر خطأ كبير، لأن تضمين الوسوم المناسبة في المحتوى المنشور على إنستغرام تساعد في تسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى المحتوى عند بحثهم عنه.

تضمين عدد كبير من الوسوم يعتبر من الممارسات الجيدة التي يُوصى بها عند نشر المحتوى على إنستغرام وذلك بمتوسط 9 وسوم للمنشور الواحد بحسب دليل استخدام الوسوم الذي تم نشره على مدونة منصة هوتسوت Hootsuite خلال الشهر الجاري، حيث تبين أن تضمين هذا العدد من الوسوم يساعد في الحصول على أعلى معدل تفاعل، ولكن بشرط أن تكون هذه الوسوم مناسبة للمحتوى المنشور.

2- روج لحسابك على باقي المنصات

من المهم جدًا أن تقوم بنشر رابط حسابك على إنستغرام بجميع حسابات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لك ودعوة المتابعين على هذه الحسابات لمتابعة حسابك على إنستغرام ومطالعة المنشورات الموجودة به.

كما ينصح بفعل نفس الشيء على موقعك الإلكتروني، وذلك لأن زوار موقعك ومتابعيك على حسابات التواصل سيكونون أكثر قابلية لمتابعة حسابك على إنستغرام والتفاعل مع المحتوى المنشور به.

3- الاهتمام بجودة الصور المنشورة

واحد من الأخطاء التي تقع فيها بعض الأنشطة التجارية هو نشر صور ضعيفة الجودة، لذلك يجب عليك التأكد من أن الصور التي تقوم بنشرها عالية الجودة، وذلك لأن منصة إنستغرام تعتمد على المحتوى البصري في المقام الأول ويجب أن يكون هذا المحتوى عالي الجودة لإبهار المتابعين وتشجيعهم على التفاعل.

ولهذا الغرض يمكنك شراء كاميرا رقمية بسعر متوسط للحصول على صور بجودة عالية، أو التعاقد مع مصمم جرافيك محترف لإضفاء بعض اللمسات الجذابة على صورك وتصميماتك التي تنشرها لكي تضمن الحفاظ على معدلات تفاعل عالية على حسابك إنستغرام.