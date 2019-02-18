كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طوفان من الصور الزائفة.. يوصلك لحد الشك بقدراتك العقلية يمكن لأصحاب الحسابات المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يجدوا بسهولة الصور المناسبة، بعد أن بات الذكاء الاصطناعي يُنشئ طوفاناً من صور الأشخاص المزيفة التي يصعب التحقق من حقيقتها بسهولة. التقرير التالي لموقع DW الألماني يسلط الضوء على هذه الظاهرة:

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