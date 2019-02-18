إختبار يقارن سرعة الإتصالات الخلوية في طرازات iPhone التي تم إطلاقها حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، عملت شركة آبل على تحسين كل إصدار من iPhone، ولكن في الغالب، تركز شركة آبل بشكل أقل على التفاصيل التقنية والتركيز بشكل أكبر على الميزات الرئيسية، ولكن هذا لا يعني بأنها لم تقم بإجراء تغييرات تحت الغطاء.

في الواقع، وفقًا لإختبار تم إجراؤه مؤخرًا من قبل شركة OpenSignal، فقد قررت معرفة كيف تحسنت سرعة الإتصالات الخلوية في هواتف iPhone على مر السنين. وإستنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها، فالخبر السار هو أن شركة آبل تميل إلى تحسين سرعة الإتصالات الخلوية في كل طراز جديد من iPhone يتم إطلاقه.

هناك بعض الإستثناءات، مثل iPhone SE الذي صدر في العام 2016 والذي كان في الواقع أبطأ مقارنة مع iPhone 6 و iPhone 6 Plus اللذان تم إصدارهما في العام 2014. هناك أيضًا iPhone XR الذي يمتاز بسرعة أبطأ من iPhone XS و iPhone XS Max، ولكن هذا متوقع بسبب الإختلافات في الهوائيات المستخدمة.

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بالطبع، عندما يتعلق الأمر بسرعة الإتصالات الخلوية، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤثر عليها. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر التغطية الضعيفة على سرعة الإتصالات الخلوية في هاتفك الذكي. وقد تتأثر السرعة كذلك بعدد الأشخاص في المنطقة الذين يستخدمون نفس الشبكة الخلوية، وما إلى ذلك، لذا يجب أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أثناء النظر إلى هذه الأرقام.