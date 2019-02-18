آبل تستحوذ على الشركة الناشئة Pullstring المتخصصة في البحث الصوتي، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالمساعدين الرقميين، فإن Siri يقبع في مرتبة وراء كل من Google Assistant و Alexa اللذان يتصدران المشهد في سوق المساعدين الرقميين بفضل مكبرات الصوت الذكية. ومع ذلك، يبدو أن لدى شركة آبل خطط للمساعدة في تحسين Siri مع أحدث عملية إستحواذ تقوم بها.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع Axios، فيبدو أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على شركة Pullstring. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الشركة من قبل، فهي عبارة عن شركة ناشئة متخصصة في تصميم وإطلاق التطبيقات الصوتية. تم تأسيس الشركة في البداية في العام 2011 حيث تخصصت في إنشاء تطبيقات صوتية لألعاب الأطفال، وتوسعت مهام الشركة بعد ذلك لإنشاء منتجات من أجل Amazon Alexa و Google Assistant.

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ما تعتزم شركة آبل القيام به بالضبط مع عملية الإستحواذ هذه لا يزال غير واضح، ولكن من المؤكد أن عملية الإستحواذ هذه ستساعد على تعزيز قدرات ووظائف المساعد الرقمي Siri. ومع ذلك، فقد إشتهرت شركة آبل بشرائها للشركات الناشئة ودمجها منتجاتها وخدماتها في منتجاتها الخاصة، تمامًا كما حدث عندما حصلت على تطبيق Workflow وحولته إلى Siri Shortcuts، أو عندما حصلت على خدمة Beats Music وحولتها إلى Apple Music.

لم تؤكد شركة آبل ولا شركة Pullstring عملية الإستحواذ هذه، ولم يتم ذكر كم كلفت، ولكن يقال أن عملية الإستحواذ هذه كلفت شركة آبل مقابلاً ماديًا منخفضًا نسبيًا.