انت الان تتابع تفاصيل خبر حسابك على تويتر بات مهدداً.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - فجَّر موقع "ماشابل" التقني المتخصص تحذيراً خطيراً، بعدما كشف أن شبكة التدوين المصغر "تويتر"، باتت تهدد خصوصية مستخدميها بصورة غير مسبوقة.

ونشر الموقع تقريراً حول "ثغرة خطيرة" اكتُشفت في "تويتر"، والتي تجعل الشركة الأمريكية محتفظة بأرشيف مستخدميها على مدار السنين، حتى لو حذف المستخدم حسابه أو رسائله الخاصة.

وتحدث الباحث الأمني، كاران سايني، عن أن "تويتر" يحتفظ بالرسائل الخاصة لمستخدميه حتى لو حذف المستخدمون تلك الرسائل قبل عدة سنوات.

وأوضح الباحث الأمني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى أن "تويتر" تحتفظ بكل بيانات مستخدميها حتى على الحسابات التي جرى تعطيلها على الموقع.

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وتمكن سايني من العثور على رسائل قديمة تبادلها على حسابات حذفها أصلاً من على "تويتر"، كما تمكن من العثور على أرشيف بياناته بالكامل أيضاً.

وقال سايني إن احتفاظ "تويتر" بتلك البيانات المحذوفة كل تلك السنوات يعتبر تهديداً خطيراً لخصوصية المستخدمين، خاصة أنه يتجاوز ما أعلنت عنه تويتر طوال السنوات السابقة؛ من أنها تمنع الوصول إلى البيانات الخاصة بالحسابات المعطلة.

ويأتي هذا الأمر على خلاف ادعاء "تويتر" بأنه بمجرد إلغاء الحساب تكون هناك مدة وجيزة فقط تبقى فيها إمكانية الوصول إلى معلومات الحساب قائمة، وهي لا تتجاوز 30 يوماً.

فيما قال المتحدث باسم "تويتر" إن الشركة تبحث في ذلك "الخلل التقني" بصورة أكثر عمقاً، للتأكد من ضرورة الإلمام بكل ملابسات ذلك الخلل وعلاجه على نحو كامل.