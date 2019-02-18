(مصراوي):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة شمالًا، حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تقل الرؤية على الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط...
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": الطقس شديد البرودة ليلا.. والحرارة أقل من 10 في هذه المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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