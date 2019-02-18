تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M30 في 27 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج على خططها للإعلان الرسمي عن إصدار أخر من الهواتف المتوسطة Galaxy M30، حيث تعقد مؤتمر للكشف عن الهاتف في الهند في 27 من فبراير.

قدمت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية كلاً من هواتف Galaxy M10، وGalaxy M20 المتوسطة، والتي تأتي بسعر منافس في الأسواق، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار أخر من سلسة M في الهند، حيث يكشف رسمياً عن هاتف Galaxy M30 قبل نهاية هذا الشهر، أو قبل مؤتمر شاومي الذي تعلن فيه عن هاتف Redmi Note 7.

ولقد ظهر هاتف Galaxy M30 في إعلان سامسونج التشويقي مع نتوء علوي في الشاشة بتصميم Infinity-V، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع كاميرة مميزة بإعدادات ثلاثية، حيث تشير التوقعات إلى أن الكاميرة الخلفية تضم مستشعر 13 و5 و5 ميجا بيكسل، مع عدسات مميزة بزوايا واسعة وعدسات telephoto لدعم تصوير portrait بآداء أفضل.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy M30 مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما أشارت تسريبات جديدة إلى أن الهاتف يضم شاشة Super AMOLED على عكس الشاشة المستخدمة في الإصدارات الأخيرة.

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