سماعات AirPods 2 قد تصل في ربيع هذا العام مع اللون الأسود كذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة ونحن نسمع الشائعات التي تقول بأن شركة آبل تعمل على الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods، والآن وفقا لتقرير جديد من موقع Economy Daily News، فيبدو أنه سيتم إطلاق سماعات AirPods 2 في فصل الربيع لهذا العام جنبا إلى جنب مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.

ما يثير الإهتمام أكثر في هذا التقرير هو أن شركة آبل ستقوم على الأرجح بإطلاق سماعات AirPods 2 الجديدة باللون الأسود والأبيض مما يعني أنها ستكون متوفرة بلونين مختلفين. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن شركة آبل تتطلع لإستخدام مادة جديدة في سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة وفي العلبة الخاصة بها لتكون تجربة حملها وإمساكها أفضل.

كما نتوقع أن تدعم علبة سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة تقنية الشحن اللاسلكي التي وُعِدنا بها منذ فترة. كما أشيع أن سماعات AirPods 2 الجديدة ستحصل على ترقية كبيرة على مستوى الميزات بحيث تردد أنها ستأتي بميزات جديدة لها علاقة بالصحة.

هذه الميزات التي تم تضمينها في سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة ليست جديدة تمامًا، ولكن نظرًا لإهتمام آبل الكبير بمجال الصحة وإنخراطها في هذا القطاع مع Apple Watch، فهذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزات الجديدة ستؤدي إلى رفع السعر على الرغم من أننا سمعنا في الأونة الأخيرة بأنه من المحتمل أن يتم رفع سعر هذه السماعات الجديدة من 150$ إلى 200$. عموما، هذه مجرد شائعات، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة إلى أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأشهر القادمة.