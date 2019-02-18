دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب حريق مميت ناجم عن iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى حقيقة أن غالبية أجهزتنا الإلكترونية تعمل بإستخدام بطاريات الليثيوم أيون، فإنها تأتي مع خطر التعرض للإحتراق في أي لحظة. وفي غالبية الأحيان لا نشهد ذلك، ولكن عندما يحدث ذلك، فمن الممكن أن يكون كارثيًا.

هذا هو الحال في العام 2017 حيث تسبب جهاز iPad في نشوب حريق أدى إلى وفاة رجل. ويبدو الآن أن زوجة هذا الرجل قررت رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب ” الموت غير المشروع “، و ” المسؤولية الصارمة عن المنتجات “. للآسف، تفاصيل نشوب الحريق غير واضحة في الوقت الراهن، لذا لا يمكننا أن نقول بشكل مؤكد ما حدث أو الشيء الذي كان السبب الحقيقي وراء نشوب الحريق.

ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أنه لم يتم إلى حد الآن إستدعاء أي جهاز iPad بسبب وجود خطر الإحتراق، لذلك هناك إحتمال أن يكون هذا حادثًا منعزلاً. وكما قلنا، فالكثير من الأجهزة التي بحوزتنا اليوم تستخدم بطاريات الليثيوم أيون التي يمكن أن تتسبب في مثل هذه الحوادث. سامسونج تدرك جيدًا هذه المشكلة بعدما وضعتها بطاريات Galaxy Note 7 القابلة للإحتراق في فضيحة كبيرة جدًا، على الرغم من أنها تمكنت منذ ذلك الحين من التعافي من آثار تلك الحادثة.