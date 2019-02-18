آبل قد تقوم بإطلاق النسخ الحمراء من iPhone XS و iPhone XS Max في الصين هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة آبل تستعد لتوفير لون جديد للهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max. وفقا لإشاعة جديدة، فمن المفترض أن تقوم شركة آبل بإطلاق الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max باللون الأحمر في الصين قبل نهاية هذا الشهر.

على عكس الهواتف الذكية الحمراء السابقة التي قامت شركة آبل بإطلاقها، فالنسخ الحمراء من iPhone XS و iPhone XS Max لن تحمل العلامة التجارية ” Product RED “، وهو أمر غير مثير للدهشة لأنه سبق لشركة آبل أن قامت بإطلاق هواتف iPhone 7 و iPhone 8 باللون الأحمر في الصين من دون تلك العلامة التجارية، على الرغم من أنها معروفة دوليًا بإسم ” Product RED “. وبدلاً من ذلك، سيكون الإسم الرسمي للنسخ الحمراء من iPhone XS و iPhone XS Max هو China Red. لا ينبغي أن تكون الأسعار مختلفة عن أسعار النسخ الرمادية والفضية والذهبية من كلا الهاتفين.

ما هو غير واضح الآن هو ما إذا كانت النسخ الحمراء من iPhone XS و iPhone XS Max ستصل إلى الأسواق الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك، متى سيحدث ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى التعامل مع هذه الإشاعة بأقل قدر من الحماسة لأن هذه مجرد إشاعة غير مؤكدة في الوقت الراهن. ويدعي الشخص الذي سرب هذه المعلومات أنه تلقى تلميح من مصادر في سلسلة التوريد التي تتعامل معها آبل، ولكن لا توجد طريقة للتحقق من ذلك. ومع ذلك، لطالما قامت شركة آبل بإجراء بعض التغييرات على تشكيلة هواتفها الذكية في منتصف دورتها، وبالتحديد إطلاق النسخ الحمراء منها، لذا كل شيء يبدو معقولاً على الأقل.