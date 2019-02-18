شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 13 ميزة يتمناها مستخدمو "واتس آب" بالتطبيق.. نفسك فى إيه؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة واتس آب المملوكة لـ"فيس بوك" مجموعة من الميزات الجديدة مؤخرًا لجعل منصة الدردشة الفورية مفيدة للمستخدمين، إذ أنه يعد واحدًا من أكثر أدوات التواصل شعبية فى جميع أنحاء العالم، ويضم 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك العديد من الميزات التى نحتاج إليها فى واتس آب حتى يصبح منصة أكثر أمانًا وأكثر فائدة، وفيما يلى نعرض 13 ميزة مهمة يفتقدها واتس آب، إذ أنه لا يمكن لهذه الميزات أن تجعل من واتس آب مكانًا أفضل فحسب بل أيضًا تحسين خصوصيته بشكل عام.

- الوضع الخفى بواتس آب

من شأن هذا الوضع مساعدة المستخدمين على أخذ استراحة من واتس آب لفترة محدودة، فمثل جميع منصات المحادثة، يجب على واتس آب تشغيل وضع "غير مرئي"، وفى هذا الوضع، لن يتم عرض المستخدم كنشط على الإنترنت.

- إخفاء صورة البروفايل عن شخص معين

يتيح واتس آب اخفاء صورة الملف الشخصى لكن لخيارات محدودة مثل إخفائها للجميع أو للأشخاص غير المسجلين أو عدم إخفائها، لكن ماذا لو كان يرغب المستخدم فى إخفاء صورته الشخصية عن شخص معين دون غيره، فحتمًا هذه ميزة مطلوبة للغاية.

- جدولة ارسال الرسائل فى وقت معين

من المميزات التى يطالب بها مستخدمو واتس آب هى ميزة schedule أو جدولة والتى تعنى القدرة على تخصيص وقت معين لإرسال الرسالة مستقبلاً، وهى ما يعتبر أمرًا جيدًا خاصة عند الرغبة فى إرسال رسائل عيد الميلاد أو غيرها من الأمور.

- طلب "إذن" من جهات الاتصال الغريبة قبل إرسال الرسائل

كذلك من ضمن المميزات المطلوبة، ضرورة وضع حد يفرض على جهات الاتصال غير المعروفة إذن لإرسال رسائل إلى المستخدم، والتى من شأنها منع المستخدمين من إرسال الرسائل مباشرة إلى جهات اتصال غير معروفة، وعند تشغيل هذه الميزة، يمكن للمستخدم إرسال طلب دردشة فقط إلى جهة اتصال غير معروفة قبل إرسال الرسالة الأولى، وإذا تم قبول طلب الدردشة، فعندئذ فقط يمكن للمستخدم إرسال الرسالة إلى جهة الاتصال غير المعروفة.

- ترك مجموعات الواتس آب دون إخبار باقى الأعضاء

من المعروف أنه عند قيام أى شخص بمغادرة أى مجموعة على واتس آب، فإن ذلك سيخبر باقى أعضاء المجموعة بأن هذا الشخص قد غادر، وهو ما يسبب حرجًا لبعض المستخدمين، لذلك من الجيد أن يكون هناك إشعار لإيقاف ذلك.

- تجاهل شخص معين فى مجموعة

قد يلجأ بعض الأشخاص لتجاهل مجموعة بالكامل نظرًا لوجود مجموعة من المستخدمين المزعجين، لذلك هناك حاجة أن يكون هناك خيار لتجاهل جهات الاتصال المحددة وعدم تلقى إشعارات عند إرسال بعض الرسائل فى المجموعة.

- تثبيت بعض الرسائل داخل المجموعة

فى بعض الأحيان تضيع الرسائل المفيدة فى المجموعة، لذلك فقد يكون خيار تثبيت الدردشات فى مجموعة مفيدًا حقًا.

- توفير وضع Busy mode

هل تذكر ميزة ​Busy mode التى كانت موجودة فى تطبيق "ياهو ماسنجر" القديم، إذ أنه توجد مطالبات بتوفير مثل هذا الوضع فى واتس آب، والذى يعنى أن المستخدم لن يتلقى أى رسائل أو مكالمات أو فيديو فى هذا الوضع خلال فترة زمنية محددة.

- الحصول على رسائل نصية فقط من جهات معينة

يجب أن تكون هناك إمكانية للسماح لبعض المستخدمين بإرسال رسائل نصية فقط وليس صورًا أو ملفات وسائط متعددة أخرى، إذ أن هذا سيمنع المستخدمون من إرسال البريد غير المهم للوسائط المتعددة.

- الرد التلقائى

كما هو الحال فى رسائل البريد الإلكترونى، يجب أن يكون هناك خيار لاختيار الرد التلقائى حال كان المستخدم فى إجازة أو مشغول.

- إشعارات لقطة الشاشة

مثل Snapchat، يجب على واتس آب أيضًا إخطار المستخدمين إذا تم التقاط لقطة شاشة أثناء الدردشة، ويجب أيضًا أن يكون لدى أى طرف من الطرفين القدرة على السماح للشخص الآخر بالتقاط لقطات الشاشة أم لا.

- تعطيل تطبيقات تسجيل الشاشة من طرف ثالث

من الأمور المطلوبة بشكل كبير، هى ميزة إمكانية تعطيل تطبيقات تسجيل الشاشة التابعة لجهات خارجية أثناء مكالمات فيديو واتس آب، وباستخدام هذه الميزة، لن يتمكن شخص ما من تسجيل مكالمات الفيديو باستخدام تطبيقات تسجيل الشاشة من جهة خارجية دون موافقة الطرف الآخر.

- رسائل ذاتية التدمير

توفير ميزة الرسائل ذاتية التدمير سيكون أمرًا جيدًا للمستخدمين، خاصة عند الرغبة فى إرسال معلومات مهمة وسرية، وهى الميزة التى من شأنها حذف الدردشات من تلقاء نفسها بعد فترة زمنية معينة عند تشغيل هذه الميزة.