شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير تغيير الباسورد.. كيف تكتشف اختراق بريدك الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن بريدك الشخصى "الإيميل" قد يكون مخترقًا دون أن يتم تغيير كلمة المرور "الباسورد" الخاصة بك أو منعك من تسجيل الدخول، هو الأمر الذى سيصعب عليك اكتشاف الاختراق.

ووفقًا لما ذكره موقع "Askleo"، تعد جهات الاتصال الخاصة بك أول طريق لمعرفة اختراق بريدك الإلكترونى، لأنها أول من يعرف، فإذا تلقيت فجأة رسائل متعددة من جهات اتصالك، وهم الأشخاص الذين تتواصل معهم بشكل دائم، يخبرونك بتلقيهم بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه منك، فهناك احتمال كبير باختراق حساب بريدك الإلكترونى.

كما أنه يمكن لمرسلى الرسائل غير المرغوب فيها إرسال بريد إلكترونى يبدو أنه قادم منك دون اختراق حسابك، ودون استخدام حسابك على الإطلاق.

إذا حدث ذلك بالفعل فعليك أن تغير الباسورد الخاص بك سريعًا على أن تستخدم آخر أقوى ويشمل أرقامًا وحروفًا وعلامات مع محاولة التعرف على ما قد تم إرساله لجهات اتصالك والتحقق ما إذا كان حدثت تغييرات فى معلوماتك الشخصية.