شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستثمر 2 مليون دولار لتصنيع مستشعرات صغيرة للاستكشافات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثمرت وكالة ناسا 2 مليون دولار فى فريق مركز جودارد لرحلات الفضاء الذى يعمل على تطوير أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد المطبوعة فائقة الصغر والحساسية والمقاومة للإشعاع، والهدف هو بناء جهاز يمكنه الكشف عن كميات ضئيلة من المواد الكيميائية الداعمة للحياة مثل الأمونيا والهيدروجين والميثان والماء.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فتتضمن طرق تصنيع المستشعرات الحالية بناء مستشعر واحد فى كل مرة ثم دمجه مع عناصر أخرى، مما يجعلها كبيرة الحجم نسبياً وغير فعالة، بينما النهج الجديد ثلاثى الأبعاد يعتمد على طباعة جميع أجهزة الاستشعار وبعض الدوائر على ركيزة واحدة.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه المبادرة عامين، وإذا سارت على النحو المخطط له فيمكن أن تساعد فى العثور على الأماكن التى تدعم الحياة بالكواكب الأخرى، كما يمكن استخدامها كنظم سلامة تحذر من حدوث تغيرات فى ظروف الهواء داخل المركبات الفضائية، كما يمكن أن تكون حيوية لاستكشاف الفضاء على المدى الطويل بفضل صغر حجمها.