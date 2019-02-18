شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لإضافة لون جديد لهاتفى iPhone XS وXS Max، فوفقًا لبعض الأنباء المنتشرة قررت الشركة إطلاق نسخ جديدة باللون الأحمر من هاتفيها بنهاية هذا الشهر.

ووفقًا لما ذكره موقع "gsmarena"، يختلف فى هذا الإصدار عن غيره من الهواتف الذكية الحمراء السابقة لشركة أبل، أن المنتجات الجديدة لن تحمل اسم (PRODUCT RED، وفى المقابل سيكون الاسم الرسمي للون الجديد هو China Red، ومن المتوقع ألا يختلف السعرعن الإصدارات بالألوان الأخرى مثل الرمادية والفضية والذهبية.

Advertisements

وما لم يتضح الأمر بشأنه حاليًا هو أن هذه الإصدارات لـiPhone XS وXS Max الجديدة ستصل إلى الأسواق الأخرى أم لا، وموعد إصدارها حال تم طرحها فى أسواق غير الصين.

ويدعي الشخص الذي سرب المعلومات أنه تلقاها من مصادر في قسم التوريد التابع لشركة أبل، ولكن لا توجد طريقة للتحقق من ذلك، إلا أنه قد عملت الشركة على بعض التحديثات من قبل، وبالتحديد مع النماذج الحمراء، لذلك تعد هذه المعلومات أقرب للحقيقة.