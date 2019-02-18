شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Razer تغلق متجرها الإلكترونى للألعاب بعد 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير جديد أن عملاق صناعة الألعاب Razer تستعد لإغلاق متجرها الإلكترونى للألعاب Razer Game Store يوم 28 فبراير وذلك بعد 10 أشهر من إطلاقه، وذلك كجزء من "خطط إعادة التنظيم".

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فإن الألعاب ستظل تعمل طالما لديك مفاتيح ستيم أو Uplay الخاصة بك، ولكن لن تتمكن من الوصول إلى هذه المفاتيح بمجرد انتهاء شهر فبراير، وبداية من شهر مارس، ستحصل على ألعاب من Razer فقط من خلال برامج المكافآت.

ومن المنتظر أن يتم إغلاق المتجر بعد 10 أشهر تقريبًا من افتتاحه فى أبريل 2018. ورغم أنه ليس بوابة مباشرة مثل متجر Epic Games أو Steam، ولكن إغلاقها لا يزال مهما للكثير من اللاعبين، حيث تم من خلاله تقديم كل من عروض الألعاب الحصرية وكذلك الخصومات على الأجهزة الطرفية.