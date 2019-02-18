كارثة .. تويتر يفضح مستخدميه وينتهك خصوصيتهم

كريم جمال

يعتقد مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه بمجرد حذف رسائلهم في البريد الخاص بهم، أن المسالة انتهت وأصبحت طي النسيان، لكن مهلا، هل هي تحذف فعلا؟

ويعتقد كثيرون أن "تويتر" يتيح لمستخدميه حذف الرسائل التي يرسلونها، لكن حتى وإن فعلوا ذلك، فإن نسخة منها تظل لدى المستقبل، مالم يختار هو حذفها، وفقا لـ سكاي نيوز عربية.

لكن موقع "تيك كرنتش" التقني، نقل السبت، عن خبير قوله إن موقع التدوين المصغر يحتفظ بالرسائل الخاصة لسنوات عدة، ومن ضمنها تلك المحذوفة.