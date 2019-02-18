شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى "بحث فيس بوك" يقترح عرض صور الفتيات بـ"البكينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد أثار موقع فيس بوك الجدل مرة أخرى، وذلك بعد اكتشاف أنه من الممكن البحث عن صور أصدقائك الإناث بالبكينى، حيث تم رصد هذا الخطأ من قبل الباحث الأمنى البلجيكى "إينتى دى سيوكيلير".

ووفقًا لما نشره موقع "إندبندنت" البريطانى، فقد قام الباحث الأمنى بنشر تغريدة هذا الأسبوع قال بها: "عدل فيس بوك خاصية البحث فى نهاية هذا الأسبوع، فلم يعد بإمكانك البحث عن صور أصدقائك الذكور، لكن ما زال بإمكانك ملاحقة النساء"، وتابع: "أكثر من ذلك: عندما تبحث عن صورأصدقائك الذكور، يفترض موقع فيس بوك أنك تريد مشاهدة صور النساء وهم يرتدين البكينى"..

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ورأى بعض المستخدمين أن فيس بوك "متحيز جنسيًا" نظرًا للطريقة التى تعمل بها وظائف البحث الداخلى، كما لاحظ مستخدم أخر أن شريط البحث الخاص بـفيس بوك يقترح تلقائيًا صور الصديقات بالبيكينى، وقد تم تأكيد ذلك فى اختبارات أجرتها The Independent.

وقد أوضح "فيس بوك" أن هذا الأمر حدث نتيجة لوجود خطأ فى وظيفة البحث، إلا أن الشبكة الاجتماعية أصدرت توضيحات إضافية لتأكيد أن الأمر ليس خللاً بل هو ببساطة طريقة عمل ميزة البحث، حيث يتم ملء الاقتراحات تلقائيًا بشريط البحث استنادًا إلى عمليات البحث الشائعة والحديثة على "فيس بوك"، وهذا يعنى أن عددًا كافيًا من الأشخاص قد بحثوا عن هذا المصطلح حتى يظهر كأهم اقتراح.