شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "فيشينج" على فيس بوك وإزاى تحمى حسابك منه بـ3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم فيس بوك أكثر من 2 مليار مستخدم، وهو ما يجعله تربة خصبة لعمليات الاحتيال من قبل المتسللين لأنه مكان واحد، حيث يستطيع المحتالون الوصول إلى بريدك الإلكترونى والمعلومات الشخصية الأخرى القابلة للتحديد، لذا اتنشرت عمليات التصدى الاحتيالى أو مصطلح "الفيشينج" Phishing.

ووفقا لما ذكره موقع "threatbrief"فيعد التصيد الاحتيالى أحد أشهر طرق الهجوم المستخدمة من جانب المهاجمين لاختراق حسابات فيس بوك، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطرق لتنفيذ هجوم التصيد الاحتيالى إلا أن صفحات تسجيل الدخول على الشبكة الاجتماعية، والتى تبدو حقيقية للغاية هى الطريقة الأكثر استخدامًا للإيقاع بصاحب الحساب.

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وينشأ المجرمون الإلكترونيون صفحة تسجيل دخول مزيفة تشبه صفحة فيس بوك الأصلية، والتى ينخدع بها مستخدمو الإنترنت، ويتم تخزين عنوان البريد الإلكترونى وكلمة المرور للضحية فى ملف نصى فى اللحظة التى يسجل فيها الضحية الدخول من خلال الصفحة المزورة، ويقوم الهاكر بعد ذلك بتنزيل الملف النصى وعرض بيانات اعتماد الضحية.

• عدم تسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك على أجهزة متعددة أو غير موثوق بها.

• تجنب رسائل البريد الإلكترونى التى تطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على فيس بوك.

• استخدم دائمًا متصفح كروم، لأنه يتمتع بالقدرة على تحديد صفحة التصيد.