شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعرض مجموعة من أفضل صورها احتفالا بـ60 عاما على إطلاقها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "ديلى ميل" البريطانى فى تقرير جديد الضوء على استعراض إنجازات ناسا فى كتاب جديد يضم أكثر من 400 صورة من أرشيف وكالة الفضاء، فعلى مدار تاريخها الممتد 60 عاما نجحت ناسا فى وضع آلات على المريخ، والتقطت صور لمجموعة من الكواكب والكويكبات، حتى أنها وضعت البشر على سطح القمر.



آثار أقدام أول رائد فضاء على القمر

تم تخليد هذه الرحلة المذهلة عبر مصوّرين من وكالة الفضاء الأمريكية، والمكرّسين لصياغة كتالوج لأكثر اللحظات التى لا تنسى، إذ تركز الصور بشكل كبير على عصر سباق الفضاء ومهام أبولو، التى تعتبر على نطاق واسع "العصر الذهبى" للوكالة الأمريكية.



أعضاء طاقم أبولو 11 باز ألدرين ونيل أرمسترونج

وقال بيرس بيزونى مؤلف الكتاب ومحرره: "بالطبع العديد من اللقطات المشهورة كانت جميلة للغاية بحيث لا يمكن تركها، لكننا كنا نريد الكثير من الصور الأقل شهرة، لذا كان هناك جهد كبير للتعمق فى المحفوظات القديمة الغامضة".

البرق يضرب انطلاق مكوك الفضاء في 30 أغسطس 1983

Advertisements

جدير بالذكر ظهرت وكالة ناسا فى 1 أكتوبر 1958، كأول وكالة فضائية مدنية فى العالم، إذ تم إطلاقها كرد فعل طارئ على الظهور الناجح للاتحاد السوفيتى سبوتنيك قبل عام، وفى غضون عقد من الزمان، اتخذت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة عالميا باسم وكالة ناسا، خطوات واسعة للحاق بمنافسيها فى الاتحاد السوفيتى.



التوهج الذى يحيط بالمكوك نتيجة لتفاعل النيتروجين مع الأكسجين

وقد بدأت كمجموعة من الفرق البحثية المتواضعة التى تجرّب صواريخ صغيرة محولة وأصبحت الآن رائدة عالمية فى مجال الملاحة الجوية.



صورة لرائد الفضاء إيد وايت بمهمة جيمنى 4





صورة ملتقطة بمارس 1969

