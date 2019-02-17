كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “atelier 360” تنشئ تصميمًا مريحًا لجهاز قياس ضغط الدم “موبي”

متابعة-سنيار: كلفت شركة spengler، التي ابتكرت جهاز مراقبة ضغط الدم في عام 1907، استوديو التصميم الفرنسي، “atelier 360″، بمهمة إعادة اختراع ملحق الطبيب الأساسي هذا، ويستخدم تصميم “mobi” أشكالًا سخية تؤدي إلى منتج سهل الاستخدام، ولمزيد من الوضوح، أعيد تصميم القرص بالكامل، لكنه لا يزال يستخدم إبرة “سبانجلر”.

وقد تم تصميم الغلاف بواسطة “atelier 360” باستخدام طبقات متعددة تحمي الآلية من التأثير، وقد تم تشكيل المنفخة لتناسب جميع الأيدي.

ولكن العنصر الثوري لـ “موبي” هو الكابل المسجل ببراءة اختراع، وقال “باتريك جوفري “مؤسس “atelier 360″، أن قياس التوتر في كثير من الأحيان تقريبي لأن الكفة المستخدمة ليست دائما بالحجم الصحيح، وقد عملنا لمدة عامين مع فرق spengler ،لتطوير أنبوب ثوري الذي يسمح بتوصيل شارة وضغط الدم في أي وقت من الأوقات، وبالتالي، فإن العلامة التجارية الأكثر تميزا في هذا السوق تجلب ميزة كبيرة لجميع المستخدمين.

في التصميم الجديد لـ”موبي” تم التركيز على الوظيفة الأساسية للمنتج، وفي نفس الوقت تجلب النعومة والأناقة إلى النموذج، ويوفر التصميم البسيط والمريح للأطباء ومقدمي الرعاية جهازًا سهل الاستخدام لمراقبة ضغط الدم.

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وتتوفر أجهزة “mobi” بأربعة ألوان: الأسود، الأزرق، المرجاني والوردي الباهث، كما أنه متوفر في نسخة للأطفال.