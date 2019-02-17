إشاعة: Nintendo Switch قد يحصل على دعم الواقع الافتراضي هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت مسربة الأخبار الموثوقة فيما يتعلق بشركة Nintendo “إيميلي روجرز”، و التي كانت قد سربت مواصفات و فكرة جهاز Nintendo Switch قبل صدوره، بأن الجهاز قد يحصل هذا العام على دعم الواقع الافتراضي.

و ذكرت إيميلي روجرز بأنه من المتوقع أن تحصل عناوين محددة من ألعاب الشركة الكلاسيكية على دعم الواقع الافتراضي باكراً، و ربما يحصل ذلك هذا العام، و إن حصل ذلك، فإنه من المُرجح أن يعمل الجهاز الذي يصل حجمه إلى 6.2 إنش، كعتاد و شاشة معاً للطرفية. كما ذكرت “إيميلي” بأن الطرفية ستحصل على لعبة إطلاق خاصة بها من Nintendo.

حسناً، هل تنضم Nintendo إلى سوق الواقع الافتراضي؟ يبدو ذلك ممكناً بالنظر إلى سجل تسريبات “إيميلي روجرز”، و حتى تفصح الشركة عن مخططاتها رسمياً، فإن هذه التسريبات ستبقى في بند الشائعات.