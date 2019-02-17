عائدات Fire Emblem Heroes تتجاوز 500 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكن لعبة Super Mario Run هي الأكثر تحقيقاً للعائدات من شركة Nintendo اليابانية على الأجهزة الذكية، بل نجحت لعبة Fire Emblem Heroes في تحقيق ذلك، حيث أكد تقريرٌ جديدٌ من وكالة Sensor Tower للإحصائيات بأن عائدات التطبيق قد تجاوزت 500 مليون دولار منذ صدوره حتى الآن.

و بناءً على هذا التقرير، فإن عائدات Super Mario Run قُدرت بنحو 68 مليون دولار، رغم أن مرات التحميل لها أكبر بكثير، و في حال تساءلتم عن السبب خلف ذلك، فإن Super Mario Run صدرت بسعر 10$، و يبدو أن جمهور الأجهزةالذكية أصبح معتاداً على تحميل الألعاب مجاناً، و إنفاق المال عليها من خلال المشتريات-داخل-التطبيق.

و هو النموذج الذي تتبعه لعبة Fire Emblem Heroes.