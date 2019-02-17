Razer تؤكد إغلاق متجرها الرقمي لألعاب الفيديو قبل نهاية فبراير الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Razer المعروفة لدى الجماهير بإنتاج طرفيات خاصة بألعاب الفيديو على الحاسب الشخصي من خلال رسالة للزبائن، بأنها ستقوم بإغلاق متجرها الرقمي Razer Game Store لألعاب الفيديو قبل نهاية شهر فبراير الحالي.

و أكدت الشركة أنها ستواصل الاستثمار لتقديم محتويات و عروض مميزة للزبائن من خلال برنامج النقاط Razer Gold، و يبدو أن المنافسة قد أصبحت صعبة مع اكتظاظ هذا المجال بالعديد من المتاجر مثل Steam و متجر الويندوز، و متجر GOG، و مؤخراً متجر Epic الذي يحظى بدعم العملاق الصيني Tencent، و الذي قامت معه Epic بتصرف جريء للغاية، إذ قللت من العائدات التي تقتطعها على المشتريات الرقمية لتُشجع المطورين على إطلاق الألعاب على متجرها.