Nvidia تُعلن تقريرها المالي للربع الأخير من 2018 و تراجع عائدات Geforce بصورة كبيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Nvidia قد قللت توقعاتها المالية للربع الأخير من العام الماضي، و الذي يتزامن مع موسم العطلات المسيحية، أقوى مواسم البيع طوال العام في الأسواق الغربية بواقع 500 مليون دولار.

و نجحت الشركة بالفعل في تحقيق عائدات وصلت إلى 2.21 مليار دولار متوافقة مع توقعاتها، حيث تراجعت عائدات قسم الألعاب في الشركة و الذي يضم بطاقات Geforce بنسبة 45%، إذ أن البطاقات بمعمارية Turing لا تؤدي بالصورة المطلوبة في الأسواق، و لا يبدو هذا غريباً مع الأسعار المرتفعة جداً لهذه البطاقات

و على سبيل المثال، فإن بطاقة GTX 1080 Ti قد صدرت بسعر يقدر بنحو 700 دولار، فيما قامت نفيديا ببيع بطاقة RTX 2080 Ti بسعر وصل إلى 1200 دولار، و شهدت البطاقات ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع دعم تقنيات Ray Tracing الجديدة كلياً من الشركة، و التي حصلت على أنوية خاصة لمعالجتها على الرقاقة، مما رفع كُلفة الإنتاج.