فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Nvidia قد قللت توقعاتها المالية للربع الأخير من العام الماضي، و الذي يتزامن مع موسم العطلات المسيحية، أقوى مواسم البيع طوال العام في الأسواق الغربية بواقع 500 مليون دولار.
و نجحت الشركة بالفعل في تحقيق عائدات وصلت إلى 2.21 مليار دولار متوافقة مع توقعاتها، حيث تراجعت عائدات قسم الألعاب في الشركة و الذي يضم بطاقات Geforce بنسبة 45%، إذ أن البطاقات بمعمارية Turing لا تؤدي بالصورة المطلوبة في الأسواق، و لا يبدو هذا غريباً مع الأسعار المرتفعة جداً لهذه البطاقات
و على سبيل المثال، فإن بطاقة GTX 1080 Ti قد صدرت بسعر يقدر بنحو 700 دولار، فيما قامت نفيديا ببيع بطاقة RTX 2080 Ti بسعر وصل إلى 1200 دولار، و شهدت البطاقات ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع دعم تقنيات Ray Tracing الجديدة كلياً من الشركة، و التي حصلت على أنوية خاصة لمعالجتها على الرقاقة، مما رفع كُلفة الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر Nvidia تُعلن تقريرها المالي للربع الأخير من 2018 و تراجع عائدات Geforce بصورة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.