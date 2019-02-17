Apex Legends تهزم الرقم القياسي في المشاهدة ليوم واحد على منصة Twitch للعبة Fortnite!

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن لعبة Apex Legends من EA و فريق التطوير Respawn حظيت بانطلاقة انفجارية بكل ما تحمله الكلمة من معان، و باتت تحظى بعشرات الملايين من اللاعبين في فترة زمنية قصيرة للغاية، و هي لعبة جديدة تُقدم نهجها الخاص لألعاب Battle Royale التنافسية.
Apex Legends حطمت الرقم القياسي في المشاهدة على Twitch ليوم واحد للعبة Fortnite بواقع 7.2 مليون ساعة لتحقق 8.4 مليون ساعة، و هي بذلك تُحقق رابع أعلى رقم زمني للمشاهدة في يوم واحد على منصة Twitch في السنوات الخمس الأخيرة.
يبقى الرقم القياسي مُسجلاً باسم لعبة CS:GO بواقع 8.6 مليون ساعة.
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